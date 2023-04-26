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В Башкирии почти 90% 11-классников могут претендовать на бюджетные места в вузах республики. Такое заявление сделали представители регионального Минобразования в эфире БСТ.

– На этот год по вузам, которые располагаются на территории Республики Башкортостан, установлены контрольные цифры приема в количестве 13 541 бюджетное место. Но мы понимаем, что это количество без дополнительной квоты. Я думаю, к началу июня у нас будут разыграны дополнительные места Минобранауки, и мы уже будем иметь общую цифру на эту приемную кампанию, – отметила заместитель министра науки и образования Башкирии Инесса Косолапова.