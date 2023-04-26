В Башкирии засняли на видео ищущих еду лосей

Фото: vk.com/parkbashkiria

В Башкирии фотоловушка засняла трех ищущих еду лосей. Об этом рассказала пресс-служба национального парка «Башкирия».

Как объяснили специалисты, из-за того, что сугробы наконец растаяли животным уже не так сложно передвигаться по лесу, и потому они вальяжно прогуливаются по парку в поисках пищи.

– Пока еще новые рога у самцов не выросли. Обычно раскидистую корону лось надевает ближе к брачному периоду, чтобы привлечь самку, – отметили представители «Башкирии».

Сотрудники национального парка также подчеркнули, что сейчас у животных основная задача – отыскать пропитание и не стать добычей хищных зверей. Им, как утверждают специалисты, не особо помогает в этом зрение, но зато спасают слух и обоняние.