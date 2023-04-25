Хабиров без торгов сдал в аренду 55 тыс. кв. м земли под производство сжиженного газа

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров без проведения торгов сдал в аренду 55,1 тыс. квадратных метров земли в Стерлитамакском районе компании «ГСПГТ». Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовой информации во вторник, 25 апреля.

Согласно тексту документа, на выделенном участке планируется организовать комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа. Руководитель региона поручил заключить договор аренды с фирмой Минземимуществу республики.

О планах по запуску производства сжиженного газа в Башкирии еще в октябре 2022 года рассказала региональная Корпорации развития. Инвестор – та самая компания «ГСПГТ» – вложит в признанный приоритетным проект около 1,4 млрд рублей. На предприятии создадут 25 рабочих мест.