Жителям Уфы и Иглино рассказали, какие маршруты заменят автобусы №118 и №165т

В Центре общественных перевозок рассказали, какие маршрутки заменят ушедшие с дорог автобусы Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 апреля в Уфе прекратят работу автобусные маршруты №118 и №165т частного перевозчика Виктора Искалина. Оба рейса ходили между башкирской столицей и Иглинским районом. В Центре общественных перевозок рассказали, какие маршрутки заменят ушедшие с дорог автобусы.

– В целях недопущения срывов транспортного обслуживания […] установлены муниципальные маршруты «Иглино – Тавтиманово» и «Иглино – Балтика - Кальтовка», – передали в ЦОПе

Рейсы «Иглино-Тавтиманово» будут отправляться из Тавтиманово ежечасно с 7:30 до 19:30 и в 20:00. С остановки ЖД станции села Иглино автобусы будут выезжать в 7:00 и каждый час с 8:30 до 19:30.

По маршруту «Иглино – Балтика- Кальтовка» транспорт будет забирать пассажиров из села Балтика в 8:30, 12:00 и 16:30 с понедельника по субботу и в 18:00 по воскресеньям, а с ЖД станции села Иглино – в 09:30, 14:00, 17:30 с понедельника по четверг и в 18:30 с пятницы по воскресенье.

Из Уфы до Иглинского района и обратно пассажиры смогут уехать на маршрутах:

№432а (ул. Аральская – Иглино);

№165 (Колхозный рынок – Иглино);

№ 236м (Уфа – Охлебинино).