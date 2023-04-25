В Башкирии мужчина получил ожоги при пожаре в двух домах, двух банях и сарае

фото: МЧС РБ

В Татышлинском районе Башкирии мужчина получил ожоги в попытке потушить пожар, который вспыхнул в двух банях, двух домах и сарае. Об этом сообщило региональное МЧС.

Крупное возгорание возникло днем 25 апреля на улице Саитово в селе Верхние Татышлы. Служба спасения зарегистрировала тревожный вызов в 15:49.

– На место выехали силы и средства МЧС России по повышенному рангу, – передали в экстренном ведомстве. – По прибытию открытым пламенем горели 2 частных жилых бревенчатых дома, 2 бани и сарай. Имеется угроза распространения огня.

К тушению было привлечено 35 человек и 13 единиц техники. К 16:33 горение удалось локализовать на площади в 230 квадратных метров. В инциденте обошлось без погибших. По данным МЧС при пожаре пострадал один мужчина – он получил термические ожоги, когда пытался самостоятельно погасить пламя. В причинах инцидента будет разбираться дознаватель.