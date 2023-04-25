Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии дети из приемных семей получили право приоритетного зачисления в школы. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Депутаты Курултая сегодня, 25 апреля, на пленарном заседании приняли законопроект, который наделяет приемных детей правом приоритетного зачисления в школу детей, чьи братья или сестры уже там обучаются. На данную законодательную инициативу было получено положительное заключение республиканского правительства.

Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, часто возникала ситуация, когда семья после переезда не могла устроить младшего ребенка в ту же школу. Братья и сестры были оторваны друг от друга, а родители были вынуждены тратить время на развоз детей по разным школам. Эта проблема была решена благодаря закону, принятому в 2020 году. Теперь же новый закон расширяет круг детей – аналогичным правом смогут воспользоваться опекуны, приемные и патронатные родители.