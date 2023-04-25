В Башкирии 26 апреля ожидаются дожди и потепление до +23°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 26 апреля, в Башкирии ожидаются осадки и сильный ветер. Такой прогноз опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Жителей республики ожидает облачная погода с прояснениями. В некоторых районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет южный, юго-восточный 7-12 метров в секунду, днем в отдельных районах прогнозируются порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +6,+11°, а при прояснениях похолодает до +1°. Днем потеплеет до +18,+23°.

На автомобильных дорогах видимость, как утверждают метеорологи, будет хорошая.