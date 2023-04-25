Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 8:52

В Башкирии 26 апреля ожидаются дожди и потепление до +23°

Также прогнозируется порывистый ветер
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 26 апреля, в Башкирии ожидаются осадки и сильный ветер. Такой прогноз опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Жителей республики ожидает облачная погода с прояснениями. В некоторых районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет южный, юго-восточный 7-12 метров в секунду, днем в отдельных районах прогнозируются порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +6,+11°, а при прояснениях похолодает до +1°. Днем потеплеет до +18,+23°.

На автомобильных дорогах видимость, как утверждают метеорологи, будет хорошая.