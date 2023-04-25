Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ГИБДД Башкирии разъяснило новые правила езды на электросамокате, которые вступили в силу 1 марта.

Как рассказал старший инспектор Госавтоинспекци Линар Зиннуров в прямом эфире из Центра управления республикой, перемещаться по городу на электросамокатах и других видах электротранспорта теперь можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если масса средства передвижения не превышает 35 килограмм.

Можно ездить на электросамокате и по правому краю проезжей части дорог, но только если им управляет человек старше 14 лет. В парках и скверах скорость движения не должна превышать восемь км/ч.