На въезде в Уфу к 1 мая отремонтируют световые буквы на трех языках

Фото: ufacity.info

На въезде в Уфу отремонтируют световые буквы на трех языках. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Работы были организованы в рамках подготовки территорий столицы Башкирии к празднованию Дня Победы. Коммунальные службы уже отремонтировали арт-объект «78 лет Победы», в настоящее время приводятся в порядок стела в парке Победы и флагштоки на площади Ленина.

Особое внимание уделено обелискам и местам захоронения участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь коммунальщики также проведут ремонт и очистку. Все работы городские службы планируют закончить до 1 мая.