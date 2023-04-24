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НовостиОбщество24 апреля 2023 20:21

Хабиров лично проводил на отдых в Беларусь 46 пенсионеров из Башкирии

В Минске для пожилых жителей республики организуют культурно-познавательную программу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

В понедельник, 24 апреля, в аэропорту Уфы глава Башкирии Радий Хабиров лично проводил на отдых в Беларусь 46 пенсионеров из разных районов республики. Они стали первыми участниками туристической программы «Башкирско-белорусское долголетие». Об этом руководитель региона рассказал в своих соцсетях.

– Вы – первая группа. Мы 1,5-2 тыс. пенсионеров хотим туда [в Беларусь] отправить в этом году. Мне важно, чтобы вы нам сказали потом, что не так и что хорошо, – обратился Хабиров к пенсионерам. – Люди там очень добрые, на нас похожи все, так что нормально отдохнете.

Чиновник отметил, что на отдых в Беларусь отправились пожилые жители Уфы, а также Уфимского, Абзелиловского, Баймакского, Бирского, Дюртюлинского и Кигинского районов. Они проведут в Минске одну неделю. Там для них организуют культурно-познавательную программу.