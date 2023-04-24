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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 16:56

Неизвестные украли общественный туалет с территории водопада в Башкирии

Местная администрация написала заявление в полицию
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Артур Зарипов

фото: vk.com // Артур Зарипов

В Бижбулякском районе Башкирии неизвестные похитили общественный туалет с территории водопада около села Усак-Кичу. Об этом в своих соцсетях 24 апреля сообщил глава муниципалитета Артур Зарипов.

– Пока кто-то старается, делает, другие смотрят, как на этом наживиться. Украли большой металлический туалет с территории водопада. Опять охотники за металлом, – написал чиновник.

По словам Зарипова, туалет весил не пару сотен килограмм, а под тонну, поэтому для его кражи наверняка была привлечена спехтехника. Он недоумевает, как преступление осталось незаметным. Чиновник выразил надежду, что злоумышленников найдут – администрация уже подала заявление в полицию.