Сильное задымление на трассе М-5 в Башкирии спровоцировало ДТП с пятью автомобилями

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Сегодня, 24 апреля, на трассе М-5 в Благоварском районе Башкирии сильное задымление, вызванное возгоранием сухой травы неподалеку, спровоцировало массовое ДТП. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

фото: Telegram // БашДТП | Bash.dtp.official

Аварии случились на 1408 километре автодороги. По данным дорожной полиции, в ДТП попали три автомобиля, а по свидетельствам очевидцев – пять: среди них внедорожник, две легковушки, небольшой грузовик и фура.

фото: Telegram // БашДТП | Bash.dtp.official

– Пострадавших нет. На место направлены дополнительные экипажи ДПС для оказания помощи участникам дорожного движения, – передал главный гаишник республики.

фото: Telegram // БашДТП | Bash.dtp.official

Он попросил водителей заранее снижать скорость на указанном участке трассы и следовать инструкциям сотрудников ГИБДД.

фото: Telegram // БашДТП | Bash.dtp.official

МЧС Башкирии тем временем предоставило информацию по факту возгорания травы. Площадь пожара сейчас составляет 4,5 гектара. К тушению привлечен 21 человек – в том числе от Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, добровольной пожарной команды и сельского поселения. Дополнительно им на помощь направлены 15сотрудников аэромобильной группировки специализированной пожарно-спасательной части МЧС. В ведомстве заверили, что ситуация находится на контроле: пострадавших и угрозы близлежащим населенным пунктам нет.