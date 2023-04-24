В Уфе неизвестные ограбили магазин электроники на 5,3 млн рублей

фото: соцсети // "Технолаб"

В Уфе неизвестные ограбили магазин электроники «Технолаб». Злоумышленник вынесли оттуда 5 млн рублей наличными и смартфоны общей стоимостью в 300 тыс. рублей. Торговая точка готова заплатить полмиллиона за помощь в поиске налетчиков. Об этом представитель маркета сообщил в соцсетях.

Ограбление произошло в половине одиннадцатого утра 22 апреля. В магазин заявились двое вооруженных мужчин в масках.

– Сотрудника залили «перцем» [перцовым баллончиком], а мне, угрожая пистолетом, приказали лечь на пол. После этого злоумышленники украли 5 млн рублей и смартфоны со склада. Если у вас есть какая-то информация, мы хотим, чтобы вы нам помогли в поиске преступников. Мы отдадим человеку, который нам поможет в поиске, 500 тыс. рублей. Это не шутка. Эта ситуация действительно реальная, – рассказал представитель магазина.

В пресс-службе МВД Башкирии «КП-Уфа» подтвердили факт ограбления. Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Сейчас сотрудники разыскивают преступников. Ведомство призвало всех, кто обладает информацией о грабителях, обратиться в ближайший отдел полиции.