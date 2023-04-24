В Уфе 26 апреля из-за отправки добровольческого батальона в зону СВО перекроют улицы

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В Уфе из-за отправки четвертого добровольческого батальона имени Даяна Мурзина в зону специальной военной операции перекроют улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

26 апреля в 13:00 будет закрыт участок улицы Пушкина между Цюрупы и Ленина, а также часть Советской от Заки Валиди до Октябрьской революции. Ограничительные меры будет длиться несколько часов – до 16:30. На это время изменятся маршруты движения общественного транспорта.

– Горожан просят учитывать данные меры при планировании маршрута своего движения, – заявили городские власти.