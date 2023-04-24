Певца Митю Фомина удивил загадочный Марсель из Сибая

Фото: соцсети

Солиста группы Hi-Fi Митю Фомина удивил житель Сибая, который схватил его руку и не отпускал.

Забавный случай произошел в Сибае, куда Фомин приехал вести праздничное шоу. Оно состоялось 23 апреля в рамках полумарафона. Артист вышел к публике и начал вести монолог. В один момент Фомин приблизился к ограждению и протянул руку людям в толпе. Затем произошло неожиданное. Его схватил и не отпускал мужчина, который в конце представился Марселем.

– Так, отпустите руку. Мне еще работать сегодня. Отпустите немедленно мою руку. Главное, кольца не снимайте! Ты хочешь, чтобы я с тобой уехал? – шутливо возмутился Фомин.

К счастью, Марсель не стал донимать шоумена, и дал ему спокойно продолжить работу. Зрители, присутствующие на концерте отметили, что Фомин очень деликатно вел себя и разрешил спорную ситуацию.

– Красавчик, очень хорошо с публикой работает! С юмором выкрутился! – пишут в соцсетях жители Сибая.