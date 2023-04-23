Спасаясь от побоев мужа, беременная жительница Башкирии убила мужа кухонным ножом

Фото: Рустем Ахунов

Недавно Ишимбайский городской суд вынес приговор горожанке, которая, защищаясь от нападок мужа зарезала его кухонным ножом.

По данным суда, семейная драма разыгралась еще в сентябре 2022 года, но приговор по делу вынесли лишь недавно. В тот злополучный день 28-летний мужчина пришел домой в состоянии опьянения и стал скандалить со своей беременной супругой. Женщина в это время готовила еду на кухне и резала лук.

В какой-то момент агрессивный мужчина схватил супругу за волосы и стал угрожать, что убьет ее. В суде было установлено, что супруги прожили вместе четыре года и все это время муж почти не работал и постоянно злоупотреблял спиртным. Также было известно, что он постоянно избивал женщину, о чем знали знакомые и родственники.

В тот день женщина, испугавшись за ребенка и понимая, что нетрезвый супруг может осуществить свою угрозу убийством, воткнула ему в живот нож, который держала в руках. От полученного удара он вскоре скончался. Женщина сама вызвала скорую помощь и полицию. Также она позвонила матери мужа со словами «Приезжайте скорее, я убила вашего сына».

В суде женщина частично признала свою вину. Приговор ей вынесли по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Ишимбайский городской суд приговорил ее к ограничению свободы сроком на один год.