В Башкирии в ближайшие дни ожидается резкое потепление до +21

В начале следующей недели в Башкирии ожидается резкое потепление. По данным Башгидрометцентра в республике установится ясная погода без осадков, в дневное время воздух будет прогреваться до +21 градуса Цельсия.

Как отмечают метеорологи, в предстоящий понедельник, 24 апреля, в Башкирии осадки не прогнозируются. Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1, +6 градусов, местами пройдут заморозки до -4 градусов Цельсия. Днем же потеплеет до +16, +21 .

Во вторник, 25 апреля, в республике ожидается ясная погода без осадков, ветер также юго-западный, южный умеренный. Ночью похолодает до +1 +6, также возможны заморозки до -4 градусов. Днем воздух вновь прогреется до +16, +21 градус Цельсия.