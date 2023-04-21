В Башкирии снова увеличивается число заболевших коронавирусом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии снова начинает увеличиваться число заболевших коронавирусом. Так, по данным регионального Минздрава, за последние сутки инфекцию выявили у 136 человек, а днем ранее это число составляло 130. Всего с начала пандемии инфицированы оказались 363046 жителей республики. К счастью, новых жертв вируса не зарегистрировано. На амбулаторном лечении находятся 1 543 человека, а в стационарах – 151 пациент, причем отмечается что 101 из них – лица старше 60 лет.

Что касается выздоровевших, то всего выписано уже 355 308 жителей региона, из которых 166 – за последние сутки.