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582 жителя Башкирии пострадали от укусов клещей. Об этом рассказала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Данный показатель, по словам специалистов, превышает среднемноголетние значения. В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий были проведены акарицидные обработки на площади 283,1 гектара.

Роспотребнадзор напомнил, одним из важнейших методов профилактики присасывания клещей является индивидуальная защита людей, которая подразумевает соблюдение правил поведения на опасной территории, правильное ношение одежды, а также применение отпугивающих и акарицидных средств для обработки одежды.