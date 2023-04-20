В Уфе вечером 20 апреля зафиксировали 8-балльные пробки

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе в настоящее время зафиксированы восьмибалльные пробки. Такую высокую оценку заторам на улицах в столице Башкирии дал сервис «Яндекс. Пробки».

Судя по данным сервиса, в пробках застыли многие улицы города. Столпотворения из машин образовались на улицах Колгуевская, Пугачева, Воровского, Цюрупы, Заки Валиди, Карла Маркса, 50-летия Октября, Коммунистическая, Кирова, Достоевского, Революционная, Бессонова, Комсомольская, Галле, 50 лет СССР, Менделеева, Маршала Жукова, Уфимское Шоссе, Седова, Трамвайная, Вологодская, Сельская Богородская, бульваре Ибрагимова, проспекте Октября и др.

«Яндекс. Пробки» прогнозирует, что ситуация на улицах города нормализуется к 20:00.