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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:32

В Уфе вечером 20 апреля зафиксировали 8-балльные пробки

Заторы образовались на многих ключевых улицах города
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе в настоящее время зафиксированы восьмибалльные пробки. Такую высокую оценку заторам на улицах в столице Башкирии дал сервис «Яндекс. Пробки».

Судя по данным сервиса, в пробках застыли многие улицы города. Столпотворения из машин образовались на улицах Колгуевская, Пугачева, Воровского, Цюрупы, Заки Валиди, Карла Маркса, 50-летия Октября, Коммунистическая, Кирова, Достоевского, Революционная, Бессонова, Комсомольская, Галле, 50 лет СССР, Менделеева, Маршала Жукова, Уфимское Шоссе, Седова, Трамвайная, Вологодская, Сельская Богородская, бульваре Ибрагимова, проспекте Октября и др.

«Яндекс. Пробки» прогнозирует, что ситуация на улицах города нормализуется к 20:00.