В Уфе на предприятии с высоты 2,5 метра разбился 55-летний рабочий

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе на предприятии «ДСК КПД» разбился рабочий, упав с большой высоты. О произошедшем рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.

Инцидент произошел на прошлой неделе – 14 апреля. 55-летний дробильщик участка инертных материалов, очищая линию подачи бетона, упал в технологический люк с высоты 2,5 метра. В результате происшествия он получил тяжелую травму.

Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая. В ходже него будут определены обстоятельства и причины случившегося.