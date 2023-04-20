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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 12:02

В Уфе на предприятии с высоты 2,5 метра разбился 55-летний рабочий

По факту ЧП было начато расследование
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе на предприятии «ДСК КПД» разбился рабочий, упав с большой высоты. О произошедшем рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.

Инцидент произошел на прошлой неделе – 14 апреля. 55-летний дробильщик участка инертных материалов, очищая линию подачи бетона, упал в технологический люк с высоты 2,5 метра. В результате происшествия он получил тяжелую травму.

Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая. В ходже него будут определены обстоятельства и причины случившегося.