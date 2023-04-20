В военкомате рассказали, кто из жителей Башкирии чаще всего подписывает армейский контракт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник пункта отбора на контрактную службу Башвоенкомата Сергей Родинко рассказал, кто обычно подписывает контракты.

На днях сотрудники Центра управления республикой отправились в республиканский Военный комиссариат на улице Революционной, 156. Там они сняли сюжет о том, как жители Башкирии поступают на военную службу по контракту, а военком Михаил Блажевич рассказал какие выплаты положены контрактникам.

Сотрудник Башвоенкомата Сергей Родинко по просьбе сотрудников ЦУРа рассказал, кто чаще всего идет служить в армию по контракту и как выглядит портрет типичного контрактника.

- Сейчас средний возраст наших кандидатов несколько подрос. Возможно, это говорит о том воспитании, которое получали наши граждане во времена существования Советского Союза. Люди подтверждают, что финансовая сторона вопроса – вторична. […] Много из обращающихся – это ветераны и участники различных локальных конфликтов, Чеченской кампании, в Сирийской арабской республике, вплоть до Афганистана, - рассказал Сергей Родинко.

В свою очередь, военком Башкирии Михаил Блажевич заявил, что на контрактную службу набирают и женщин с медицинским образованием. Служить они будут в медицинских батальонах.