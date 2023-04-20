Жители Уфы требуют сохранить фермерский рынок напротив Дворца спорта

фото: vk.com // Сергей Плотников

В Уфе в середине апреля начали сносить торговые павильоны фермерского рынка напротив Дворца спорта. Местные жители требуют сохранить площадку для сельскохозяйственных ярмарок. Горожане оставляют свои обращения на страницах в соцсетях мэра Ратмира Мавлиева и главы Башкирии Радия Хабирова.

О демонтаже первого из двух торговых шатров 11 апреля объявил руководитель Октябрьского района Сергей Плотников. По его словам, такое решение было принято из-за аварийного состояния конструкции, которое представляет опасность для посетителей и арендодателей. Чиновник добавил, что к обоим павильонам есть вопросы по пожарной безопасности. Реакция жителей на снос торговых рядов не заставила себя ждать.

– Мы, жители двух районов, много лет пользовались этим рынком, ибо больше нет такого рядом. Покупали мясную и сельхозпродукцию – и вдруг перед летом решили закрыть. Предписание освободить его до 17 мая. Вопрос – а где люди отовариваться должны? Насколько мне известно, везде рекламировали создание таких рынков, даже вроде сам глава региона покупал у бабушки помидоры и что, это все для ТВ? – возмущается Лидия Иванова. – Сюда приходят и приезжают пенсионеры, им удобно, сел на трамвай и доехал, где забота о них?

Женщина опубликовала фотографии с подписями более ста местных жителей – по всей видимости, за сохранения места сельхозярмарки. Ее поддержала еще одна горожанка – Эльвира Галеева. По ее словам, на фермерском рынке делал покупки весь спальный район улиц Зорге, Парковой, 50 лет СССР и проспекта Октября.

– Кто-то решил, что ярмарка наша на Дворце спорта мешает! Только кому? – спросила уфимка. – Продукты всегда свежие и деревенская продукция качественная! А самое главное – не надо никуда ехать! Спросите у народа! У жителей!

Ситуацию со сносом рынка прокомментировали и в пресс-службе мэрии. Там пояснили, что еще 21 марта МЧС Башкирии провело выездную проверку павильонов и обнаружило ряд нарушений требований безопасности. В отношении организатора ярмарки – муниципальной службы по благоустройству Октябрьского района – был составлен административный протокол.

– Для устранения выявленных нарушений, а также учитывая износ торговых павильонов и недопущения угрозы жизни и здоровья людей, приняли решение по их демонтажу, – отметили в администрации.

В мэрии добавили, что сейчас подбирается альтернативная площадка для рынка с «использованием современного ярмарочного оборудования». Об итогах поиска нового места власти пообещали рассказали в начале мая.

Напомним, ранее стало известно, что у Дворца спорта планируется реконструировать сквер имени Михалева. Стоимость работ составит порядка 65 млн рублей.