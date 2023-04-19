В Башкирии водитель запряженной лошадью повозки пострадал при ДТП с Volkswagen Tiguan

фото: ГИБДД РБ
В Белебеевском районе Башкирии водитель запряженной лошадью повозки пострадал при ДТП с внедорожником. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.
Авария случилась вечером 18 апреля на 25-м километре дороги Белебей-Аксаково-Аксеново. По предварительным данным Госавтоинспекции, 50-летний мужчина, управляя гужевой повозкой, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил преимущество Volkswagen Tiguan, за рулем которого сидел 23-летний водитель. В итоге транспортные средства столкнулись.
– Водитель повозки с различными травмами доставлен в районное отделение больницы, – передали в дорожной полиции.
Судя по кадрам с места происшествия, лошадь, которая была запряжена в повозку, выжила.
Сейчас ведомство проводит разбирательство по факту ДТП.