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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 4:45

В Башкирии водитель запряженной лошадью повозки пострадал при ДТП с Volkswagen Tiguan

Мужчину доставили в отделение районной больницы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Белебеевском районе Башкирии водитель запряженной лошадью повозки пострадал при ДТП с внедорожником. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась вечером 18 апреля на 25-м километре дороги Белебей-Аксаково-Аксеново. По предварительным данным Госавтоинспекции, 50-летний мужчина, управляя гужевой повозкой, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил преимущество Volkswagen Tiguan, за рулем которого сидел 23-летний водитель. В итоге транспортные средства столкнулись.

– Водитель повозки с различными травмами доставлен в районное отделение больницы, – передали в дорожной полиции.

Судя по кадрам с места происшествия, лошадь, которая была запряжена в повозку, выжила.

Сейчас ведомство проводит разбирательство по факту ДТП.