Фото: Рустем АХУНОВ

ЗАГСы Башкирии планируют отремонтировать в 2024-2029 годах. Об этом на своей личной странице рассказал на своей личной странице в социальных сетях премьер-министр республики Андрей Назаров.

Глава правительства поручил разработать соответствующую программу. Помимо этого, чиновники по поручению руководителя региона подбирают помещение для центрального загса Уфы.

В своей публикации Назаров поведал, что из казны Башкирии уже было выделено 25,6 миллионов рублей на капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории ЗАГСа в Кумертау.

– Отдел ЗАГС – особое место, где заключаются браки, уже потом сюда приходят молодые родители регистрировать новорожденных. И эти важные события в жизни каждого человека должны проходить в красивой и торжественной обстановке, – считает премьер-министр.