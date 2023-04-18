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НовостиЭкономика18 апреля 2023 13:04

В Башкирии к 2024 году построят придорожный комплекс с мечетью за 75 млн рублей

Реализация данного проекта позволит создать 30 новых рабочих мест
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: pravitelstvorb.ru

Фото: pravitelstvorb.ru

В Туймазинском районе Башкирии к 2024 году построят многофункциональный придорожный комплекс за 75 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на слова министра торговли и услуг республики Алексея Гусева рассказала пресс-служба регионального правительства.

Объект, который будет включать в себя кафе, гостиницу, стоянку, автомойку и мечеть появится на 1337 километре федеральной трассы М-5 «Урал». Инициатором инвестиционного проекта выступает компания «Крокус». Предполагается, что его реализация позволит создать 30 новых рабочих мест. Построить комплекс планируют в 2023-2024 годах.

– Этот объект придорожного многофункционального комплекса на данном участке дороги позволит значительно улучшить условия для участников дорожного движения, – считает Алексей Гусев.