Концентрация оксида углерода в воздухе Уфы превысила допустимую норму в 2,8 раза

В центре Уфы предельно допустимая концентрация оксида углерода в воздухе была превышена в 2,8 раза

В центре Уфы предельно допустимая концентрация оксида углерода в воздухе была превышена в 2,8 раза. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

По данным специалистов, аномалию в понедельник, 17 апреля, в семь часов утра обнаружил пункт наблюдения №18. Он располагается по улице Достоевского, 102/1 в Кировском районе.

Оксид углерода – это газ. Он не имеет ни цвета, ни запаха. При скапливании в закрытом помещении может оказывать на людей отравляющее воздействие.