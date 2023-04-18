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НовостиОбщество18 апреля 2023 3:24

Концентрация оксида углерода в воздухе Уфы превысила допустимую норму в 2,8 раза

Аномалию обнаружил пункт наблюдения по улице Достоевского
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В центре Уфы предельно допустимая концентрация оксида углерода в воздухе была превышена в 2,8 раза

В центре Уфы предельно допустимая концентрация оксида углерода в воздухе была превышена в 2,8 раза

В центре Уфы предельно допустимая концентрация оксида углерода в воздухе была превышена в 2,8 раза. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

По данным специалистов, аномалию в понедельник, 17 апреля, в семь часов утра обнаружил пункт наблюдения №18. Он располагается по улице Достоевского, 102/1 в Кировском районе.

Оксид углерода – это газ. Он не имеет ни цвета, ни запаха. При скапливании в закрытом помещении может оказывать на людей отравляющее воздействие.