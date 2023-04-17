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НовостиОбщество17 апреля 2023 17:18

Из Башкирии в ЛНР отправились 37 специалистов-дорожников

Они будут заниматься восстановлением дорожной инфраструктуры
Михаил ПОРТНОЙ

Из Башкирии в Луганскую Народную республику отправились 37 специалистов-дорожников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

Сотрудники дорожных ремонтно-строительных управлений «Башкиравтодора» запустят на территории ЛНР асфальтобетонный завод и отремонтируют 16 участков дорог общей протяженностью около 30 километров.

Клебанов в своей публикации напомнил, что в минувшем году «Башкиравтодор» перевез в ЛНР собственный асфальтобетонный завод производительностью 300 тонн в день. Также в 2022-ом специалисты из Башкирии отремонтировали в Луганской народной республике 40 километров дорог.