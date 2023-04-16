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НовостиОбщество16 апреля 2023 13:17

В ГИБДД Уфы поделились итогами рейдов на выходных

Гаишники поймали 5 пьяных водителей
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Автоинспекторы Уфы рассказали об итогах рейдов выходного дня в столице.

Уже традиционно, автоинспекторы проводят массовые рейды на выходных. Сотрудники Госавтоинспекции понимают, что в нерабочий день нужно уделять особое внимание состоянию автомобилистов, которые могут позволить себе нарушить ПДД.

В ГИБДД Уфы сообщили, что за минувший рейд автоинспекторы проверили 520 автомобилей и пресекли 87 нарушений правил дорожного движения.

Отдельно инспекторы отметили, что задержали пятерых нетрезвых водителей. Их отстранили от управления автомобилей. Сейчас эти граждане рискуют лишиться водительского удостоверения и получить значительный денежный штраф.