В ГИБДД Уфы поделились итогами рейдов на выходных

Фото: ГИБДД Уфы

Автоинспекторы Уфы рассказали об итогах рейдов выходного дня в столице.

Уже традиционно, автоинспекторы проводят массовые рейды на выходных. Сотрудники Госавтоинспекции понимают, что в нерабочий день нужно уделять особое внимание состоянию автомобилистов, которые могут позволить себе нарушить ПДД.

В ГИБДД Уфы сообщили, что за минувший рейд автоинспекторы проверили 520 автомобилей и пресекли 87 нарушений правил дорожного движения.

Отдельно инспекторы отметили, что задержали пятерых нетрезвых водителей. Их отстранили от управления автомобилей. Сейчас эти граждане рискуют лишиться водительского удостоверения и получить значительный денежный штраф.