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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 8:56

В Уфе у самолета с 92 пассажирами не открылись створки реверса

Эксперты устанавливают причину происшествия
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Уфе приземлился пассажирский самолет, у которого не открылись створки реверса.

О происшествии сообщает профильный телеграм-канал Aviaincident. Известно, что в Уфу самолет авиакомпании «Азимут» прибыл из аэропорта Минеральных Вод. Уже после посадки пилоты выяснили, что у воздушной машины не открылись створки реверса. Об этом они немедленно сообщили диспетчерам.

На борту самолета находились 96 пассажиров и два члена экипажа. Опасный груз самолет не перевозил.

Сейчас эксперты устанавливают, из-за чего могла произойти такая ситуация. Напомним, что похожая история произошла в Уфе в конце января 2023 года.