В Уфе у самолета с 92 пассажирами не открылись створки реверса

В Уфе приземлился пассажирский самолет, у которого не открылись створки реверса.

О происшествии сообщает профильный телеграм-канал Aviaincident. Известно, что в Уфу самолет авиакомпании «Азимут» прибыл из аэропорта Минеральных Вод. Уже после посадки пилоты выяснили, что у воздушной машины не открылись створки реверса. Об этом они немедленно сообщили диспетчерам.

На борту самолета находились 96 пассажиров и два члена экипажа. Опасный груз самолет не перевозил.

Сейчас эксперты устанавливают, из-за чего могла произойти такая ситуация. Напомним, что похожая история произошла в Уфе в конце января 2023 года.