Названы топ-5 городов и районов Башкирии по числу больных ожирением

В Минздраве Башкирии сообщили статистику по числу больных ожирением Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Минздрав Башкирии перечислил города и районы республики, в которых проживает наибольшее число больных ожирением.

Современный образ жизни подразумевает отсутствие полноценной физической активности. Людям больше не нужно работать в поле, чтобы прокормить семью. Вкупе с иными факторами это может привести к сопутствующим проблемам. В Минздраве Башкирии специально для «КП-Уфа» озвучили данные по числу подтвержденных диагнозов ожирения за 2022 год.

Всего в республике зарегистрировано 32 071 страдающих от этой болезни. Так, 6 780 пациентов проживают в Уфе, 2 464 – в Ишимбайском районе, 2146 – в Стерлитамаке, 1372 – в Кушнаренковском районе и городе Октябрьский – 936 человек.