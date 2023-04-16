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НовостиОбщество16 апреля 2023 4:43

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Пасхой

Глава республики обратился к православным христианам
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил православных жителей республики с Пасхой.

Несмотря на то, что Башкирии национальная республика, в ней в мире и согласии живут представители всей религиозных конфессий. 16 апреля глава региона Радий Хабиров обратился к православным жителям Башкирии и поздравил их с Пасхой.

Он напомнил, что Христово Воскресенье является одним из главных событий года для христиан. Оно озаряет мир радостью, любовью к ближним и надеждой.

Также Хабиров добавил, что верующие из Башкирии всегда придерживаются традиционных ценностей – миролюбием, трудолюбием и веротерпимостью.

– Пусть весенний пасхальный праздник войдёт в наши дома с миром и любовью, надеждой и добром. От души желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! – гласит послание на сайте главы региона.