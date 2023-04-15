В Уфе бродячие собаки покусали женщину и ее 8-летнего ребенка

В Уфе в микрорайоне Затон бродячие собаки покусали женщину и ее 8-летнего ребенка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Уфе в микрорайоне Затон бродячие собаки покусали женщину и ее 8-летнего ребенка. Женщина пожаловалась на бездомных животных на странице главы Башкирии в соцсетях.

По словам пострадавшей, два пса набросились на нее 9 апреля, когда она ехала на велосипеде по дворе дома по улице Ахметова, 275/1. Одна из собак укусила ее. Горожанка обратилась в трампункт, где ей прописали уколы. Спустя четыре дня, 13 апреля, жертвой бродячих животных стал 8-летний сын уфимки.

– Мы с детьми катались на велосипедах на стадионе Водник и две чёрные собаки выбежали на сына, одна из них укусила его, опять травмпункт, уколы... Прошу принять меры по отлову бродячих собак (и на карантин желательно на 10 дней, чтобы не колоть сына прививками от бешенства). Впереди лето, а на велосипеде уже страшно кататься, тем более напали на велодорожке на стадионе (специально оборудованное место для катания), – обратилась к властям женщина.

На ее жалобу ответила администрация Ленинского района. Специалист отдела по связям с общественностью Татьяна Мезенкова рассказала, что 14 апреля служба по отлову выехала на места, где происходили нападения, однако собак там обнаружить не удалось. Представители мэрии заверили, что рейды на улице Ахметова и стадионе «Водник» все равно будут продолжаться.