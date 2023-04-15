Узнал о смертельной патологии при смене работы: в Уфе врачи шесть часов спасали жизнь пациенту

фото: vk.com // Ирина Николаева

В Уфе врачи республиканского кардиоцентра спасли 37-летнего мужчину, у которого обнаружили 12-санитаметровую аневризму. Она сдавливала органы и деформировала сердце. Об этом 14 апреля в своих соцсетях рассказала главврач медучреждения Ирина Николаева.

Как рассказала специалист, пациент устраивался на новую работу и проходил плановый медосмотр, не подозревая о проблемах с организмом. Сердце его особо не беспокоило, и он вел здоровый образ жизни. Тем не менее в поликлинике ему диагностировали расширение аорты и направили на обследование в кардиоцентр. На приеме у врача мужчина вспомнил, что буквально год назад почувствовал небольшую жгучую боль в груди, но не придал этому значения.

– Эхокг и компьютерная томография показали аневризму более 12 сантиметров с признаками расслоения. Кроме того, аневризма деформировала сердце и сдавливала близко расположенные к сердцу органы. Опасность таких аневризм заключается в том, что расслоение и разрыв приводят к массивному внутреннему кровотечению и смерти, – пояснила Николаева.

Сразу же в день обследования пациенту провели экстренную операцию Бенталла с заменой клапана всего восходящего отдела аорты. Врачи боролись за жизнь мужчины около шести часов. Ему удалили аневризму вместе с аортальным клапаном, имплантировали протез клапана сердца и вшили коронарные артерии. Операция прошла успешно. Сейчас пациент идет на поправку. Совсем скоро его планируют выписать на домашнюю реабилитацию.