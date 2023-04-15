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НовостиОбщество15 апреля 2023 10:28

В Башкирии 14 апреля пропала 17-летняя Камилла Алпарова

Она ушла из дома и не вернулась
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ

В Башкирии пропала 17-летняя Камилла Алпарова из поселка Серафимовский в Туймазинском районе. В пятницу, 14 апреля, она ушла из дома и не вернулась. Сейчас ее ищут волонтеры. Об этом сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».

Приметы пропавшей: рост – 168 см, плотное телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза.

Была одета в темную куртку, черные брюки и белые кроссовки.

Всех, кто видел девушку или знает, где она находится, просят позвонить по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.