С начала пандемии от коронавируса в Башкирии скончались 6 040 человек

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 6 040 человек. За последние сутки от инфекции умер один пациент

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 6 040 человек. За последние сутки от инфекции умер один пациент. Об этом 15 апреля сообщил местный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 123 жителям республики. Всего на территории региона была зарегистрировано более 362,2 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 354 тыс. человек, 141 из них выписался по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Сейчас носителями инфекции являются 2 151 жители Башкирии: 129 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.