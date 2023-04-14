В Башкирии из-за пьяного водителя КрАЗа погиб 50-летний мужчина

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера, 13 апреля, в Белорецком районе Башкирии из-за пьяного водителя грузовика погиб мужчина. О трагедии рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 15 километре дороги автодороги станция Улу Елга – Ишля – Тукан – Зигаза. Автомобиль КрАЗ, за рулем которого был 58-летний местный житель, улетел в кювет и перевернулся. В результате произошедшего 50-летний пассажир получил тяжелые увечья, он скончался на месте.

Впоследствии выяснилось, что шофер не имел водительских прав и в момент ДТП был пьян. Результат освидетельствования показал 0,809 мг/л паров этанола в выдыхаемом им воздухе. Кроме того, грузовик не был зарегистрирован в установленном порядке.

– За первый квартал 2023 года по вине нетрезвых водителей в республике погибли четыре человека, 36 травмированы, – сообщил Севастьянов.