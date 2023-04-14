Банда организаторов сети подпольных казино из Башкирии предстанет перед судом

Фото: СК Башкирии

В башкирском городе Стерлитамак предстанет банда организаторов подпольного казино. Об этом рассказали пресс-службы региональных Следственного комитета и прокуратуры.

Согласно версии следствия, с февраля 2020 года по январь 2022-го трое была сформирована преступная группа, которая занималась организацией и проведением азартных игр. Ее лидерами были трое стерлитамаковцев, они привлекли еще 16 человек для исполнения работы управляющих, администраторов и операторами-кассирами игровых клубов.

Злоумышленники арендовали три нежилых помещения в нескольких частях Стерлитамака, купили игровые автоматы и компьютеры, на которые в нарушении авторских прав установили программное обеспечение для азартных игр.

– Сами организаторы в клубах не появились, осуществляли контроль незаконной игорной деятельности дистанционно. В целях конспирации в заведения допускались только проверенные игроки, которых знали организаторы, так называемые «постоянные клиенты», а сами клубы были снабжены системой видеонаблюдения, – поведал СК.

В январе прошлого года деятельность сети подпольных казино была пресечена сотрудниками СКР и МВД. У злоумышленников было изъято 47 игровых автоматов и 33 компьютера.

В результате преступной деятельности банда заработала не менее 20,4 миллионов рублей. В связи с нарушением авторских прав при использовании нелицензированного ПО компании-правообладателю был причинен ущерб на 2,1 миллионов рублей.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 19 членов организованной преступной группы по обвинению совершении преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

В отношении 19 участников преступной группировки было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные организация и проведение азартных игр» и «Нарушение авторских и смежных прав». Обвиняемые признали свою вину частично.

– В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на их имущество наложен арест. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу, – поведал Следственный комитет республики.