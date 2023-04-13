В Уфе при ДТП с Mercedes и Skoda пострадали женщина и 3-летняя девочка

фото: Telegram // Госавтоинспекция Уфы

Сегодня, 13 апреля, в Уфе при ДТП с двумя иномарками пострадал один из водителей и 3-летняя девочка. Об этом сообщила городская ГИБДД.

Авария случилась около 17:20 на выезде из башкирской столицы. По данным дорожной полиции, на трассе Уфа – Оренбург 30-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz при развороте врезалась в Skoda Kodiaq.

фото: Telegram // Госавтоинспекция Уфы

– Водитель Mercedes и её 3-летняя пассажирка каретой скорой медицинской помощи доставлены в больницу, – передали в Госавтоинспекции.

Сейчас по факту ДТП проводится административное расследование.