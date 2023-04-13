Четверть опрошенных в Башкирии родителей остались недовольны школьным питанием

26,8% опрошенных в Башкирии родителей остались недовольны школьным питанием в начальных классах: 24% взрослых на еду пожаловались дети, остальные сделали выводы сами Фото: Алексей БУЛАТОВ

26,8% опрошенных в Башкирии родителей остались недовольны школьным питанием в начальных классах: 24% взрослых на еду пожаловались дети, остальные сделали выводы сами. Соответствующий опрос организовала региональная Общественная палата, в нем приняли участие более 12,2 тыс. человек. О его итогах 13 апреля рассказала пресс-служба ведомства.

– Более 47% респондентов удовлетворены качеством и организацией питания (со слов ребенка или проверяли сами), 26 % затрудняются ответить, так как не участвовали в проверке лично, – озвучили результаты опроса в ОП РБ. – В сравнении с итогами опроса 2021 года проценты удовлетворенности питанием уменьшились.

В ходе анкетирования также выяснилось, что только 11% детей постоянно носят с собой перекус в школу, 26,8% делают это время от времени. Любимые первые блюда учеников младших классов – это куриный суп и борщ, а второе – макароны, пюре, мясные котлеты, плов, гуляш и каши.