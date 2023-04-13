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НовостиОбщество13 апреля 2023 8:58

В Башкирии создали республиканский центр поддержки бойцов СВО «Башкортостан»

Глава республики подписал соответствующее распоряжение
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: glavarb.ru

Фото: glavarb.ru

В Башкирии создали «Республиканский центр поддержки участников специальной военной операции «Башкортостан». Соответствующее распоряжение, подписанное главой республики Радием Хабировым, было опубликовано на сайте правовой информации региона.

Учредителем автономной некоммерческой организации является Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

Хабиров поручил новой АНО разработать и представить в Минсоцзащиты устав организации, а также и обеспечить его регистрацию в управлении российского Министерства юстиции.