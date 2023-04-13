В Башкирии почти две недели разыскивают бесследно пропавшую 28-летнюю Элину Исмагилову

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Родные и близкие 28-летней жительницы Благовещенского района Башкирии Элины Исмагиловой бьют тревогу: девушка ушла из дома 4 апреля и до сих пор не вернулась.

Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» соседка Элины Анжела, сейчас к поискам девушки подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».

- Ушла из дома в деревне Новонадеждино и до сих пор не вернулась. С ней была собака дворовая, темного окраса, среднего размера, - рассказала соседка.

Приметы пропавшей Элины Исмагиловой: рост 162 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза.

В день пропажи была одета в черную куртку, светло-зеленую кофту и черные кроссовки.

Всех, кто мог видеть Элину Исмагилову, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться с ее знакомой по телефону: 8-937-31-67-436 или позвонить в полицию по номеру 112.