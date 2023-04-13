Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 5:23

В Башкирии засняли на видео проснувшегося медведя

Пробудившись от зимней спячки, зверь принялся помечать территорию
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/parkbashkiria

Фото: vk.com/parkbashkiria

В Национальном парке «Башкирия» засняли на видео проснувшегося после зимней спячки медведя. Забавной видеозаписью поделилась пресс-служба учреждения.

На кадрах запечатлено, как зверь, стоя на задних лапах, долго и очень тщательно трется всеми частями тела о дерево. По словам специалистов, таким образом зверь оставляет на коре свой запах, помечая тем самым территорию. Это своеобразный сигнал другим животным, что место занято и его хозяин близко.

Также в ходе этой «процедуру» медведи смолят свою шерсть, что в будущем защитит их от укусов гнуса, блох и клещей.

– Потом по царапинам на коре можно определить возраст и размер медведя. Главное, убедиться, что его нет рядом, – отметили специалисты нацпарка.