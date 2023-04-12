В ФНС рассказали, сколько всего жителей Башкирии оформились самозанятыми

Среди самозанятых в Башкирии много строителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

На начало 2023 года в Башкирии как самозанятые оформлены 148 931 человек, сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе регионального УФНС.

По данным Налоговой службы, из общего числа самозанятых, деятельность на территории Башкирии осуществляют 125 470 человек. Проще говоря, все остальные стоят на учете в местной налоговой, но работают в другом регионе.

В 2022 году в республике в качестве самозанятых со специальным налоговым режимом впервые зарегистрировались 50 447 человек. Как отметили в пресс-службе ФНС России по Башкирии, наибольшее количество самозанятых в расчете на единицу населения отмечается в городах Сибай, Уфа и Кумертау и в Бурзянском, Уфимском и Архангельском районах республики. Меньше всего самозанятых зарегистрировано в Учалах, Бураевском и Балтачевском районах Башкирии.

По данным Налоговой службы, из общего числа самозанятых 58% составляют мужчины, 42% - женщины. Что касается возраста, то 56% — это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 42% - от 35 до 65 лет. Около 2% самозанятых младше 18 или старше 65 лет.

Чаще всего самозанятые работают в строительной сфере, торговле самостоятельно произведенным товаром, перевозке пассажиров, водителями, оказывают услуги маркетинга и рекламы, перевозки грузов, работают парикмахерами, мастерами маникюра и педикюра. Средний чек на услуги самозанятых в Башкирии составил 758 рублей.