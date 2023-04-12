В Уфе в ДТП с Daewoo Nexia и Toyota Celica пострадала 19-летняя девушка

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера утром, 11 апреля, в Уфе случилась авария с двумя иномарками, в которой пострадала молодая девушка. О произошедшем рассказала пресс-служба городской ГИБДД.

На Затонском шоссе 23-летний мужчина за рулем «Daewoo Nexia», следуя в сторону улицы Диниса Булякова, врезался в попутную «Toyota Celica». От удара «Нексия» отлетела в металлическое ограждение. В результате происшествия 19-летняя пассажирка «Дэу» получила различные травмы, ее госпитализировали.

По факту случившегося было начато разбирательство.