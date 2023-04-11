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НовостиОбщество11 апреля 2023 15:41

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил о начале строительства в городе двух новых улиц

Соответствующий контракт с подрядчиком рассчитан на два года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

В микрорайоне Глумилино в Уфе началось строительство двух новых улиц – Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева. Об этом 11 апреля объявил мэр Ратмир Мавлиев.

– Перед подрядчиком, с которым заключен двухлетний контракт, поставлена задача один из участков завершить уже в этом году, понимание есть, – написал сити-менеджер.

На новых улицах обустроят тротуары и парковки, а также смонтируют личное освещение. Градоначальник добавил, что параллельно в Глумилино сейчас ведется строительство Центра спортивной борьбы. В ближайшиее время там также приступят к возведению школы.