Стало известно сколько в Башкирии проживает миллиардеров

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По данным УФНС России по Башкирии в регионе доходы свыше 1 млрд рублей за позапрошлый год задекларировали 18 человек.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства, всего в 2022 году жители республики предоставили в налоговые органы 486 тысяч налоговых деклараций по налогу на доходы (НДФЛ – Ред.). Это на 4,1% больше, чем по итогам позапрошлого года.

Из общего числа налоговых деклараций, поданных в УФНС по Башкирии, 88% или 428 тысяч - с заявленным доходом до 1 млн рублей. В свою очередь, доходы от 1 до 10 млн рублей (в год) задекларировали более 56 тысяч налогоплательщиков республики.

Доходы свыше 1 млрд рублей задекларировали 18 жителей Башкирии. Их источник – «участие в деятельности иностранных компаний по операциям с ценными бумагами» и доходы от бизнеса. Самый богатый налогоплательщик Башкирии указал в декларации доход в размере 7,862 млрд рублей. Заработал этот человек деньги на акциях иностранной компании, работающей за пределами России.

Тех, кто официально заработал и указал в налоговой декларации доход свыше 10 млрд рублей по итогам прошлого года в Башкирии не было.