В Уфе загорелась лоджия квартиры в «Умном доме»

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Сегодня, 11 апреля, в Кировском районе Уфы загорелась лоджия квартиры высотного дома. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на лоджии квартиры на 24 этаже «Умного дома» на улице Бакалинская, 64/1. Специалисты сообщают, что из здания было эвакуировано 50 человек, из опасной зоны удалось спасти 12 граждан, среди которых четверо детей.

В настоящее время пожар локализован. Специалисты проводят обследование квартир. К ликвидации пожара было привлечено 14 единиц техники и 42 человека личного состава.

Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС.