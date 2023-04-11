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НовостиОбщество11 апреля 2023 8:51

Мэр Ратмир Мавлиев поручил увеличить число пляжей в Уфе

В этом году в столице Башкирии будет открыто на один официальный пляж меньше
Захар ЯКОВЛЕВ

Сегодня, 11 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы мэр Ратмир Мавлиев поручил увеличить число пляжей в столице Башкирии.

Начальник управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов на оперативке в своем докладе сообщил, что в столице планируется к открытию 10 официальных зон отдыха на воде – на одно меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что в Калининском районе в рамках благоустройства озера Теплое пляж «Гольфстрим» ликвидируется, а на его месте в следующем году планируется организация муниципального пляжа.

– Коллеги, у нас стоит задача ежегодно увеличивать количество безопасных зон для пребывания. Я прошу еще раз посмотреть, Рафаэль Михайлович, возможности, за неделю сформировать предложения. Еще раз с этой информацией обратиться к нашим жителям. И прошу, уважаемые главы [районов], отработать. Внесите предложения, у кого есть сегодня возможность организовать [пляжи], – ответил на доклад Мавлиев.