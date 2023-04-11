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НовостиЭкономика11 апреля 2023 4:21

В Уфе рынок ХБК выставили на торги за 416 млн рублей

Общая площадь комплекса составляет 19,2 тыс. квадратных метров
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

В Уфе рынок ХБК выставили на торги более чем за 400 миллионов рублей. Об этом в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщила арбитражный управляющий должника Анастасия Аракелян.

Начальная цена помещения составляет 386 817 521,43 рублей, сопутствующего технологического и иного оборудования – 29 121 992,70 рублей. Общая площадь комплекса – 19 201,4 квадратных метра, он находится в залоге Россельхозбанка.

В составе первого лота есть также незалоговое имущество: это лифты, эскалаторы, вентиляция и трансформаторные подстанции. Во второй входят электросети, асфальтированная дорога перед торговым комплексом и две голубые ели.